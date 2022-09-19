Военный эксперт назвал направление, где ВСУ могут прорвать оборону оккупантов

Украинские военные могут развить успех после удачного наступления на Харьковщине

Вооруженные силы Украины после бегства оккупантов из Харьковской области создали предпосылки для глубокого прорыва в Луганскую область.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, что дает ВСУ выход на левый берег реки Оскол, Грабский ответил:

"Для нас это очень важно. Создание такого плацдарма, создание соответствующей системы обеспечения и коммуникаций создает предпосылки дальнейшего продвижения на восток, выхода на административные границы Харьковщины, продвижения по направлению Троицкое-Сватово. Мы говорим о выходе на Луганщину, а надо понимать, что противник там не сумел закрепиться, поэтому для нас это создает достаточно серьезные перспективы глубокого прорыва".

Как уточнил эксперт, "насколько будет хватать наших сил – это уже дело Генерального штаба".

"Но с точки зрения военной целесообразности эта позиция исключительно выгодна. Именно поэтому противник отчаянно пытается выбить нас с этого направления", — добавил он.

Напомним, Сергей Грабский также рассказал, что российские оккупанты после поражения в Харьковской области осознали свои ошибки и начали строить эшелонированную оборону, чтобы помешать дальнейшему продвижению ВСУ.

Российские войска после так называемой "перегруппировки" в Харьковской области бежали в оккупированные районы Донбасса и сосредоточили усилия на попытках их удержать.

По данным Генштаба ВСУ, россияне "сосредоточили усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве активных действий наших войск по отдельным направлениям".

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