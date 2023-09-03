Военный эксперт назвал оружие, которое уничтожит Крымский мост

Только БПЛА не уничтожит Крымский мост. Для этого требуются серьезные ракеты: Taurus, Storm Shadow, SCALP, "Гром", "Сапсан", "Нептуны" с дальностью 300 километров. Но самое важное – мощность. Должны быть полтонные заряды, то есть боевые части из 450 – 500 килограммов.

Об этом 24 канала отметил военный эксперт Роман Свитан.

"Могут также безэкипажные катера. Но их нужно несколько десятков, чтобы они прошли 700 километров по Черному морю, снесли боновые заграждения и нанесли урон железнодорожному полотну. До полотна они не достанут, поэтому значит, что нужно в достаточном количестве по тонне взрывчатки в каждом катере того, чтобы постараться повредить опоры моста», – объяснил военный эксперт.

По словам Свитана, непосредственно беспилотниками можно наносить удары по воздушной и морской технике, которые смогут вывести ее из строя и таким образом перекроют соответственно воздушный и морской мосты.

Ранее в ВСУ объяснили, почему кафиры постоянно перекрывают Крымский мост.

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