Военный эксперт назвал основное направление российского наступления летом

Война в Украине

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Российские захватчики готовятся к наступлению летом, чтобы попытаться оккупировать весь Донецкий регион в рамках весенне-летней кампании.

Об этом в эфире РБК-Украина заявил военнослужащий Сил терробороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко.

В то же время, он отметил, что пока не наблюдаются признаки подготовки к наступлению на Днепр или Павлоград.

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«Сейчас характер боевых действий состоит в том, что если раньше Россия концентрировала свои силы не на одном направлении и пыталась атаковать с разных позиций, на Запорожском были атаки, штурмы, успешно отражавшиеся ВСУ, и Курская операция, то сейчас фиксируется большая активизация российских войск именно на Донбассе», — рассказал эксперт.

Мосиенко заявил, что в Донецкой области Покровским направление остается самым горячим. Также тяжелые бои в последние недели активизировались на Лиманском направлении на Харьковщине.

«Это может свидетельствовать, я могу допускать, о том, что основным направлением удара на весенне-летнюю кампанию российских войск планы по полной оккупации Донецкой области в пределах административно-территориальных границ. Поэтому и Покровское направление, и Лиманское, они будут в поле зрения врага, в поле зрения его внимания. И именно там они концентрируют силы», — спрогнозировал военнослужащий.

Для российских захватчиков Покровское направление остается главным, поскольку оно не только нужно как военная цель, но и как информационно-пропагандистская цель показать, что боевые действия могут распространиться на Днепропетровщину.

Ранее сообщалось, что ситуация под Покровском остается тяжелой, враг активизировал наступательные действия и имеет определенные успехи .

Мы ранее информировали, что россияне меняют тактику в Донецкой области для нового прорыва .