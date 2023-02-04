Военный эксперт назвал предпосылки для освобождения оккупированного Крыма

Для возвращения оккупированного Крыма необходимо уничтожить Крымский мост и Черноморский флот.

Такое мнение высказал полковник запаса и военный эксперт Петр Недзельский в интервью " Обозревателю ".

Он отмечает, что для возвращения Крыма Украина должна получить дальнобойное вооружение. Прежде всего, это позволит прекратить все логистические связи РФ с полуостровом.

В частности, предоставление Западом Украине ракетных систем дальностью 300 км и более является залогом того, что Черноморский флот будет уничтожен.

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"У нас есть абсолютно все перспективы для освобождения Крыма. Нужно только оружие", – подчеркнул он.

В Пентагоне прокомментировали возможность использования ВСУ дальнобойных ракет для освобождения Крыма: "Это будет решение Украины".

Напомним, в ВСУ отмечают, что на территории соседней страны практически на постоянной основе базируются Миг-31.

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