Военный эксперт назвал приоритетные потребности украинской армии: не самолеты и авиация

Военный эксперт Роман Свитан, комментируя озвученный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным порядок потребностей Вооруженных сил Украины в войне, говорит, что изменил бы эту последовательность. А потому поставил бы во главу угла человеческий ресурс.

Свое мнение эксперт высказал в интервью "Obozrevatel".

Светана отмечает, что первая необходимость – это не самолеты и авиация, – а люди, которые пойдут воевать не под игом мобилизационного рекрутинга, а добровольно.

"Я бы несколько изменил порядок. Первое – это все-таки профессиональная армия. Если будут самолеты, будут ракеты, будет все, но не будет личного состава – некому будет воевать", – говорит эксперт.

По его мнению, чтобы пополнить армию Украины "качественными" бойцами, необходимо избавить правоохранительные органы от спецучета и "дать возможность военным набрать 30% мотивированных и профпригодных правоохранителей". Рассвет говорит, что тогда эти солдаты будут получать денежную помощь от государства всю жизнь, а значит – у них будет мотивация идти в армию. В свою очередь, ВСУ получат уже хороших бойцов "со старта".

По словам Свитана, такую реформу важно провести, пока еще действует указ президента о мобилизации. Также Свитан предложил поднять уровень рекрутинга в армию за счет повышения денежного содержания до уровня 3-5 тысяч долларов в месяц.

Второе место по потребностям для ВСУ – техника. Эксперт отмечает, что сейчас Украине нужно "быстро" получить больше систем РЭБ для борьбы с российскими БПЛА. Сбивать дроны с ЗРК просто "нереально", их нужно для этого слишком много, указал военный эксперт.

Далее в списке - ракеты разного класса и десятки тысяч необходимых к ним реактивных снарядов: боеголовки с радиусом действия от 100 километров и выше (вместе с 300-километровыми ATACMS).

На четвертое место он поставил авиацию: "Скоро мы ее не получим, только весной. Но к весне надо подготовиться, надо провести целый комплекс мероприятий, чтобы самолеты зашли и выполнили комплексное задание".

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал для британского The Economist статью "Современная позиционная война и как в ней победить". Уний он рассказал о пяти шагах к победе, новом этапе в войне и усилении мобилизации.

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