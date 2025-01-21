Военный эксперт назвал расстояние, на которое армия РФ продвинулась в Донецкой области в течение месяца

За последний месяц армия РФ продвинулась на 1,5 км на Покровском направлении. Во время своего наступления россияне потеряли, по меньшей мере, от 10 до 15 тысяч человек.

Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, заявления о том, что украинский фронт посыпался, не соответствуют действительности.

"По Покровскому направлению, распространяется информация, что до Днепропетровской области осталось всего 5 км. Однако следует отметить, что месяц назад это расстояние составляло 6,5 км. То есть за месяц россияне смогли продвинуться не более чем на 1,5 км", — подчеркнул он. Снегирев.

На Покровском направлении ежедневные потери оккупационных войск составляют от 300 до 500 человек. За месяц продвижения на полтора километра оккупанты потеряли по меньшей мере от 10 до 15 тысяч человек. Причем за весь период боев на этом участке фронта, по данным украинского ГУР, потери оккупантов составили 150 тысяч человек.

Такое количество военных россияне потеряли только на одном направлении. Потери бронетехники составляют 1800 единиц, но есть определенное продвижение. с занятых позиций. они пытаются избежать непосредственных боевых действий в городской застройке", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский оценил, способны ли российские войска взять ВСУ в оцепление возле Покровска. Именно на этом участке фронта сейчас наблюдается наиболее высокая активность захватчиков.

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