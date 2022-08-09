Военный эксперт назвал три причины замедления наступления россиян

Российская армия двигается уже не в том темпе, как было еще два месяца назад.

Это отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Действительно, движение уже не то, которое было два месяца назад, когда под Северодонецком и Лисичанском наступали российские силы. На сегодняшний день можно заметить наступательную активность на востоке (Бахмут и Авдеевка), под Славянском уже меньше, на юге — это защита", – отметил эксперт.

Александр Мусиенко также привел три причины замедления наступления россиян.

Истощение российских сил из-за удачно избранной тактики ВСУ. Нарушение логистического обеспечения. По словам Мусиенко, всего за три недели было уничтожено более 50 складов и арсеналов с оружием. Постепенное перехват инициативы украинскими силами посредством поступления дальнобойных систем артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Это еще не победа, но мощный сигнал к тому, что как минимум большие наступательные действия российских сил удается останавливать. И это важно", — отметил эксперт.

Напомним, в МВД заявили, что нарушителей комендантского часа "будут на карандаш" военкоматы.

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