Военный эксперт назвал украинские города, являющиеся объектом номер один для российских оккупантов

Война, которую Россия развязала против Украины, переходит в новую фазу.
Об этом 15 мая в эфире телемарафона "Единые новости" заявил военный эксперт Сергей Кузан.
Он отметил, что Луганское направление, Северодонецк, Лисичанск – это именно те города, которые сегодня являются объектом номер один врага.
"Мы переходим в новую фазу войны. Пытаются россияне устроить нам очередные клещи, очередной котел, но за счет того, что Северодонецк и Лисичанск укреплены, я думаю им этого не удастся сделать", — подчеркнул Кузан.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 81-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Читайте также:
- "Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне за десятки лет": Зеленский сообщил о сбитом юбилейном самолете оккупантов
- Арестович – о том, сколько еще будет продолжаться война и какие сценарии завершения
- Рассекречен еще один диагноз Путина: о нем рассказал приближенный к диктатору олигарх