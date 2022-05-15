Военный эксперт назвал украинские города, являющиеся объектом номер один для российских оккупантов

Война, которую Россия развязала против Украины, переходит в новую фазу.

Об этом 15 мая в эфире телемарафона "Единые новости" заявил военный эксперт Сергей Кузан.

Он отметил, что Луганское направление, Северодонецк, Лисичанск – это именно те города, которые сегодня являются объектом номер один врага.

"Мы переходим в новую фазу войны. Пытаются россияне устроить нам очередные клещи, очередной котел, но за счет того, что Северодонецк и Лисичанск укреплены, я думаю им этого не удастся сделать", — подчеркнул Кузан.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 81-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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