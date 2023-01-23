Военный эксперт назвал условие для освобождения Крыма и сообщил, какие для этого нужны танки

У ВСУ есть реальная возможность сначала отрезать южную группировку врага.

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал условие, при котором ВСУ освободят Крым и прокомментировал статью издания The New York Times о том, что в США настроены помочь Украине атаковать цели России на аннексированном полуострове.

Об этом он рассказал интервью "OBOZREVATEL".

Так, Селезнев считает, что у ВСУ есть реальная возможность сначала отрезать южную группировку врага, а затем освободить оккупированный полуостров.

"Это вполне логично. Без уничтожения группировки врага, действующей на юге Херсонской и Запорожской областей, говорить о деоккупации Крыма невозможно. Сначала враг уничтожается там, затем переходим к уничтожению врага на территории Крыма и Севастополя", — объяснил эксперт.

Он также отметил, какое оружие для этого нужно Украине и нужны ли танки Abrams и Leopard-2.

"Ответ США по поводу Abrams абсолютно логичен — слишком дорогая логистика. Bradley — это уже хорошая история. Сами американцы называют их не танками, а "истребителями танков". Плюс общеизвестный факт: во время иракской кампании с помощью этих танков было уничтожено самое большее количество вражеской бронетехники", — добавил Селезнев.

Деоккупация Крыма

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на нескольких анонимных официальных лиц из США написало, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине может понадобиться сила для нанесения удара по российским целям в Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.

Издание отмечает, что сейчас администрация Байдена рассматривает один из самых смелых своих шагов – помощь Украине атаковать Крым, который президент РФ Владимир Путин "рассматривает как неотъемлемую часть своего стремления восстановить былую российскую славу".

Следует также отметить, что по прогнозам украинской разведки и украинских и западных военных, освобождение Крыма должно состояться в этом году. По данным экс-командующего войсками США в Европе, генерала Бена Ходжеса, это должно произойти до конца августа 2023 года.

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