Военный эксперт назвал вероятные причины приостановки мобилизации в России

Мобилизация в РФ притормозила, но будет продолжаться.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в некоторых регионах РФ процесс мобилизации приостановлен из-за организационных проблем.

Об этом он говорил в эфире телеканала Freedom.

"Система не успевает обрабатывать этих людей – принимать и распределять. В учебных центрах не хватает казарменно-жилищного фонда. На улице холодно. Военные части не готовы к их приему, поскольку все надеялись, что их будут собирать на сборных пунктах и отправлять в "учебки" ". Так что они частично притормозили", – говорит Жданов.

Еще одной причиной приостановки мобилизации в РФ он называет трудности с распределением.

"В Беларусь 20 тысяч должны отправить, к нам уже около 30 тысяч отправили. Они сейчас таким вот образом будут их "распихивать". Вот когда они "распихивают" этих, тогда последует следующая волна мобилизации", — сказал эксперт.

По его словам, заявление Путина об окончании мобилизации через две недели призвано успокоить российское население.

"Я думаю, это больше для внутреннего потребления. А сама мобилизация – они будут пытаться максимально набрать личный состав", – сказал эксперт.

При этом Жданов предположил, что озвученная хозяином Кремля цифра 222 тысяч мобилизованных лиц близка к реальности.

"Наша разведка дает, что чуть больше 100 тысяч они собрали. Может, еще тысяч 50-60 находится где-то в пути между военкоматами и сборными пунктами", — отметил эксперт.

Напомним, российские мобилизованные военные плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение, которое им должны выдавать во время индивидуальной экипировки. Происходит это из-за повсеместной коррупции в армии и плохой логистики.

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