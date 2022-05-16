Военный эксперт не исключает возможности нового штурма Киева со стороны РФ

Директор "Центра военно-правовых исследований", военный эксперт Александр Мусиенко назвал условие, при котором Путин может снова отдать приказ российским войскам "взять Киев".

Теоретически, повторные наступательные действия в направлении столицы могут произойти, если в РФ объявят общую мобилизацию и привлекут дополнительные ресурсы.

Об этом Мусиенко заявил в интервью "Стоп Коррупции".

"Теоретически, новый штурм Киева возможен. И командование, которое об этом говорит, и представители власти, и военные делают свои заявления, основываясь на имеющихся данных разведки. Сегодня нет никаких признаков того, что Россия и Путин собираются прекращать свою агрессивную войну против Украины", – отмечает эксперт.

По словам Мусиенко, цели военной кампании Кремля, подтверждающиеся и в разведке США, заключаются в максимальном захвате территорий Украины, их оккупации, уничтожении украинского народа. Однако сейчас сил и возможностей у РФ для захвата Киева нет.

"Это – ужасный геноцид украинцев, который ведет Россия. Вопрос в том, что желания захватить Киев у них есть. А возможностей сделать это сегодня – нет. Потому что силы обороны Украины, проводя слаженные эффективные контратаки по Киевскому и Черниговскому направлениям отбросили противника. Сейчас у РФ нет потенциала, чтобы повторить такой рейд", – комментирует он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 82-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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