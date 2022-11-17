Военный эксперт — о перспективах освобождения Мариуполя к январю: "Откладывается в длинный ящик"

Военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность освобождения Мариуполя к январю 2023 года маловероятна. Больше шансов на деоккупацию в этот период имеет Мелитополь Запорожской области.

Такое мнение военный эксперт озвучил у себя на ютуб-канале.

"Вероятность освобождения Мелитополя к январю более реалистична (чем Мариуполя — ред.). Хотя на сегодня в связи с выходом российских войск с правого берега Херсонщины, они усиливают Запорожское и Донецкое направления. Вероятнее всего, эта группировка будет разделена на 2 этих направления. Первый признак — усиление — мы уже видим. Они пытаются наступать в направлении Гуляйполя на Запорожском направлении. Они усилились и сразу попытались наступать", — сказал он.

Жданов сообщил, что в направлении Донецка отмечены колонны машин с новыми тактическими знаками. Скорее всего, это техника оккупантов из Херсонской области, сбежавших с правого берега.

"Вчера я говорил, что замечены колонны с новыми тактическими знаками, и на этих машинах есть старые знаки. То есть, это машины, которые вышли из правого берега Днепра. Она едет в Донецк. Деокупация Мариуполя откладывается в длинный ящик, а вот Мелитополь — под большим вопросом. Думаю, что вероятность увольнения к январю у нас точно есть. Хотя из него (Мелитополя – ред.) они делают достаточно сильный рубеж обороны", — добавил он.

Мариуполь и Мелитополь могут быть освобождены до января 2023 года

Недавно бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес выразил мнение, что Украина может уволить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года, а после этого начнется освобождение Крыма.

По информации Генштаба ВСУ, россияне строят укрепления и увеличивают группировку своих войск в районе захваченного Мелитополя.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко проинформировал, что у города сейчас фиксируется скопление вражеских воинских частей, поскольку российские войска готовятся к новой битве за Мариуполь.

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