Военный эксперт — о том, как будут освобождать Крым: "Полустрову не повезло, бои будут повсюду"

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Крым станет сплошной зоной боевых действий, поскольку россияне просто так не вернут украинскую территорию.

Об этом он сказал в интервью "Главреду".

Роман Свитан отметил, что операция по освобождению Крыма уже началась. Ее активизация ожидается после того, как наши войска начнут двигаться в сторону Азовского побережья.

"Самый оптимальный вариант, еще раз повторюсь, — перерезать сухопутный коридор и добить Крымский мост, привести в состояние фактического окружения крымско-херсонскую группировку российских войск, а через пару недель начать его уничтожать. Я думаю, такого рода движения будут до нового года", — подчеркнул военный эксперт.

Роман Свитан добавил, что Крыму очень не повезло, поскольку весь полуостров станет зоной активных боевых действий. Он считает, что россияне и коллаборанты сбегут с полуострова, проукраинским гражданам эксперт также посоветовал покинуть Крым.

"Крыму не повезло – он будет освобожден военным путем. Ему не повезло гораздо больше, чем правобережью Херсонщины. За Крым будут бои, потому что российские войска будут выполнять задачи обороны. Россияне думают, что полуостров очень легко оборонять. Но, исходя из наших возможностей, его гораздо проще деоккупировать, чем ту же Херсонскую область. Сам по себе Крым, особенно после разрушения Крымского моста, окажется в оперативном окружении. И дальше дело времени, пока россияне не используют все свои армейские запасы в Крыму", — подчеркнул Роман Свитан.

Как ВСУ будут освобождать Крым: прогнозы

Весной 2014 года Россия незаконно аннексировала Крым и присоединила полуостров к своему составу. Именно с Крыма началась российско-украинская война.

Экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес считает, что ВСУ до августа 2023 деоккупируют Крым.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли считает, что освобождение Крыма военным путем маловероятно и это может произойти во время мирных переговоров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Крым можно уволить без кровавых сражений, а именно во время переговоров с Россией. Однако глава украинской военной разведки Кирилл Буданов убежден, что возвращение Крыма состоится военным путем в 2023 году.

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