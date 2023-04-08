Военный эксперт о возможностях армии РФ: ресурсы окупантов истощены до предела

Военный эксперт Валерий Рябых считает, что сопротивление украинских защитников в Донецкой области, в Бахмуте и Авдеевке, дал свои результаты. Ведь ресурсы оккупационной русской армии истощены до предела.

Об этом Рябых сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, стратегически россияне стремятся к максимальному закреплению оккупированных территорий. Враг также пытается максимально стабилизировать эту линию фронта.

"В преддверии весеннего контрнаступления ВСУ противник будет всячески стремиться к переходу к обороне на большинстве направлений, потому что для ведения активных наступательных действий на этом этапе у противника уже не хватает сил и средств. Нужно отдать должное, что самое активное сопротивление ВСУ на Бахмутском, Авдеевском направлениях как раз был направлен на сжигание резервов российских войск", – высказался эксперт.

Валерий Рябых подчеркнул, что параллельно идет развертывание ряда информационно-психологических операций. В частности, об этом свидетельствуют заявления РФ о ядерном оружии и его возможном размещении на территории соседней Беларуси. "Это также свидетельство нехватки других сил и средств для достижения военных успехов на линии фронта и своеобразное поднятие ставок", — пояснил он.

Напомним, экскомандующий войсками США в Европе Бен Годжес заявил, что стратегическая ситуация на поле боя может изменить разрыв коридора между Россией и оккупированным ею Крымом. По его словам, предстоящее контрнаступление Украины будет на очень узком участке фронта.

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