Военный эксперт объяснил цель массированного удара по Украине крылатыми ракетами и дронами-камикадзе

11 баллистических ракет ПТРК "Искандер-М"... О чем это говорит?

Российские оккупанты в ночь на 29 мая нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины крылатыми ракетами и дронами-камикадзе с целью выявления ЗРК Patriot.

Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в собственном телеграмм-канале.

После налета 29 мая была, по результатам проведенного анализа, сделана попытка нанесения ударов баллистическими ракетами. Что важно – для этого применили не уникальные Х-47М2 "Кинжал", а стандартные "Искандеры". Это, по словам эксперта, объяснимо фактором дефицита и производства.

Но...

"Последний раз в Украине применялись "Искандеры" 22 мая. До того — 18 мая. То есть, на фоне острого дефицита других "высокоэффективных" средств поражения, было решено применить то, что является их запасом 9М723. Результат? Ну как... 100% ущерб "Искандеров" средствами созданными для их ущерба", — отметил Коваленко.

За месяц, с 28 апреля по 29 мая, Россия уже применила по Украине 190 ракет разных типов. С учетом их длительной паузы, с 9 марта по 28 апреля этого запаса средств у них осталось максимум на две недели. Затем так или иначе, но наступит пауза накопления.

"Но, главное то, что несмотря на все те средства и тактику, которые РОВ применяют последний месяц, эффективность от этих ударов минимальна, при затратах, достаточно емких и болезненных. Особенно если говорить о репутационных расходах — уничтожение "Кинжалов" и "Искандеров" ", – сказал он.

Напомним, в ночь на 28 мая на Киев была совершена атака дронами, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed". Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. В результате удара есть жертва.

Ранее бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев объяснил новый эксперимент России.

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