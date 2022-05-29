Военный эксперт объяснил главу цели белорусов в проведении активных "учений" на украинской границе

Белорусских сил, которые сосредоточены на украинской границе, недостаточно для успешного наступления, так что цель в другом, убежден эксперт.

Военные учения в Беларуси на Волынском и Полесском направлении продолжаются не первый месяц, но в мае идут очень активно, поэтому это делает невозможным перебросить украинских защитников отсюда на другие направления фронта — это главная цель таких учений, отмечает эксперт Александр Мусиенко в эфире «Единого марафона» в слоте ТСН.

Он убеждает, что действия белорусов это определенные угрозы и шантаж, но сказать, что готовится ударная группа, которая может успешно провести наступление, нельзя. Поэтому такими "учебами" белорусы сдерживают усиление украинских войск на направлениях, где уже ведутся бои за украинские территории.

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«Те силы, которые сейчас вовлечены, их очевидно будет недостаточно, во-вторых, эти маневры проходят не первый месяц. Украинские силы: Генштаб, командование и власть понимают риски, которые могут быть, поэтому проводятся учения, слаживания боевых групп, есть соответствующие силы, есть территориальная оборона, есть пограничники, есть военные», — объясняет эксперт, почему даже, если Лукашенко отважится, это не будет для него успешным.

Эксперт убеждает, что те же белорусские силы, которые были с начала российской агрессии, сосредоточены на украинской границе в Беларуси, в 5 тысяч человек, пока не увеличивается.

Напомним, что украинским военным удается переходить в наступление на разных направлениях и закрепляться на господствующих высотах.

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