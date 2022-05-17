Военный эксперт объяснил, к чему стремится глава Кремля: "Путин фактически признал, что Крым — это Украина"

Путин фактически признал, что Крым – это Украина. И что Россия претендует на нашу территорию.
Об этом телеканалу "Freeдом" сообщил военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, в последних высказываниях Путин себе противоречит.
"Приближение НАТО через территорию Украины они считали огромной проблемой, а то, что сейчас будут иметь прямую границу с НАТО благодаря Финляндии — теперь для них это не проблема. Полное изменение политики. Страшнейший сон Путина о приближении НАТО к границам РФ — сбывается", — подчеркнул Олег Жданов.
Напомним, что в Мелитополе партизаны убили двух российских оккупантов.
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