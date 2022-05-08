Военный эксперт объяснил, как процедура экстракции может спасти защитников Мариуполя

По словам эксперта, для того чтобы осуществить экстракцию, нужно согласование всех сторон, которые будут участвовать в этой операции. Потому без решения России в этом случае не обойтись.
Военный эксперт Олег Жданов подробно разъяснил, что такое экстракция и как она может спасти защитников завода "Азовстали".
Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.
По словам Жданова, экстракция предусматривает согласование трех стран, участвующих в этой операции. То есть Россия должна согласиться с этим, Украина и третья страна.
Сама процедура экстракции предполагает договоренность об отводе военных с определенной территории на территорию третьего государства.
"Экстракция – это когда по договоренности двух противоборствующих сторон, то есть Украины и России, третья страна забирает военнослужащих, в этом случае наших защитников завода Азовсталь. Третья страна не просто их забирает, а гарантирует, что они до конца войны не попадут в нашу страну .То есть они будут находиться на территории третьей страны и не вступят в вооруженную борьбу", — пояснил Жданов.
Напомним, у защитников Мариуполя есть четыре варианта действий, но единственный способ, который будет гарантировать жизнь – стоять и бороться.
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