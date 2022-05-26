Военный эксперт объяснил, как западное оружие повлияет на ход боевых действий в Украине

Страны Запада пытаются быстро доставить в Украину оружие, но это вопрос времени.

Украинские бойцы ожидают оружие, чтобы активно наступать на российских захватчиков. Однако нет смысла доставлять по одному-два оружия.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона "FreeДОМ".

"О соотношении сил 1 к 20. Дело в том, что подразумевается не общее соотношение, а соотношение на отдельных участках, где Россия сосредоточила большое количество войск и создала такое преимущество. Это даже не вокруг всего Северодонецка. Это на отдельных направлениях, где они ведут наступательные деяния.

Что касается вопроса снабжения западного оружия: они все живут в условиях мирного времени. Они пытаются ускоряться, но, к сожалению, не так, как нам хотелось бы. Если мы говорим об артиллерии, то отправлять по 1-2 оружия нет смысла. Как минимум, должна быть сформирована артиллерийская батарея. Еще лучше, если это будет дивизион (18 единиц оружия). Тогда это боевая единица, которая может повлиять на ход боевых действий на одном направлении – на таком, как близи Северодонецка. Там 5-6 направлений. Один дивизион может повлиять на ситуацию. Пришли две батареи "Цезарь", они сразу пошли на огневую поддержку”, — сказал он.

Напомним, что на днях советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что внутри ЕС есть противоречие по поводу помощи Украине в войне с Россией, и именно это тормозит оказание крайне важной военной помощи. Арестович признал, что российская армия в Украине имеет тактический успех из-за того, что темпы лендлиза не оправдали себя. Причем речь идет именно о помощи от Германии:

"Если вспомнить, когда Бундестаг проголосовал за передачу тяжелого оружия Украине (28 апреля. — ред.) — но его до сих пор нет", — сказал Арестович. По его мнению, немецкая сторона фактически затягивает передачу оружия и военной техники, что сказывается на ситуации на фронте.

"Уникальное" оружие рашистов оказалось советскими технологиями, перекрашенными в современные цвета.

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