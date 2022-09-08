Военный эксперт объяснил, как зима осложнит ситуацию на фронте

Зима может несколько осложнить ситуацию на фронте.

Ключевые сложности будут вызваны погодными условиями. В частности, падением температуры, проблемами с передвижением техники в полевых условиях и отсутствием зеленых зон.

Об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 24 каналу.

Он отметил, что зимой необходимы средства для обогрева в блиндажах и теплая одежда, чтобы защитить военных.

"Мы привыкли к разным температурам зимой, не всегда фиксируются только морозы, могут быть дожди с мокрым снегом – все это вызывает размягчение грунта", — отметил эксперт.

Мусиенко также объяснил, что через отсутствующие зимой зеленые зоны легче проникать диверсионным группам. Там также находятся наши военные на наблюдательных пунктах или выполняют определенные задачи.

Напомним, советник Офиса президента сообщил о "сюрпризах" для оккупантов. Российские солдаты потерпели поражение и "бегут на восток". Командование РФ безуспешно пытается восстановить положение.

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