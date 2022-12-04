Военный эксперт объяснил, почему Беларусь важна для России: "Не из-за пушечного мяса"

Беларусь важна для России, чтобы иметь буферную зону между своими городами и НАТО. Также Россия активно использует территорию Беларуси для угроз Киеву или Варшаве.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал независимый военный аналитик Александр Алесин.

По мнению военного эксперта, Беларусь не нужна России из-за "пушечного мяса", ведь белорусская армия немногочисленна. Алесин считает, что против Украины Лукашенко может отправить на войну 5-6 тысяч солдат.

Однако у Беларуси выгодное для России расположение. С одной стороны, так можно угрожать Киеву и Варшаве, а с другой – РФ может защититься от нападения или ракетных ударов по своей территории, имея "буферную зону" в Беларуси.

"Допустим, обстрел России ракетами. Если эти ракеты будут в районе Орши (город на восточной границе Беларуси, — ред.), то в Москву они долетят через 3-5 мин., если они будут в районе Бреста и западнее, то это уже 10-15 мин.", — говорит Алесин.

Также Россия заинтересована в военно-промышленном комплексе Беларуси, ведь государство может пополнять вооружение страны-агрессора. Александр Алесин считает, что белорусские войска не будут вторгаться на территорию Украины.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси в Киев двинулась российская оккупационная армия. Тогда же белорусский министр обороны позвонил Алексею Резникову и предложил капитулировать. В марте на территории Беларуси проходили переговоры между украинской и российской сторонами. Однако, по данным участников этих переговоров, Россия не хотела договариваться, а лишь выдвигала ультиматумы.

На белорусских полигонах продолжают тренироваться российские мобилизованные. Также это государство предоставляет агрессору военную технику для войны против Украины.

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