Военный эксперт объяснил, почему иранские беспилотники более опасны для Украины, чем российские

Иранские беспилотники могут представлять большую проблему для украинских войск, чем российские БПЛА. Все потому, что российские – чисто разведывательные, а иранские – могут нести боевую нагрузку.

Именно с боевыми беспилотниками в России наблюдается проблема.

Об этом военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире телеканала FreeДом.

"Иранские беспилотники, если они к нам зайдут, это другой уровень. То есть они ведут общую разведку. Они не будут связываться, они не включены в единую российскую систему управления тактического звена, и они не будут введены в нее. Но они могут работать по общим задачам разведки, могут работать уже как целеуказатели для дальних российских ракет, и, поскольку они не чисто разведывательные, как тот самый "Орлан", а еще и боевые, они могут нести боевую нагрузку. Пусть небольшая, но она есть. Именно боевая часть беспилотников – большая проблема для наших войск, чем разведывательная сама по себе", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что разведывательных беспилотников у России хватает — "Орланов", "Форпостов" — а с боевыми пока проблема.

Напомним, в июле в Белом доме заявили, что Россия могла обратиться к Ирану с просьбой предоставить ей сотни беспилотников, в том числе способных нести оружие.

Позже стало известно, что Иран мог отправить беспилотники в Россию для полевых испытаний. Кроме того, есть данные о том, что в РФ отправились иранские пилоты для обучения на их самолетах "Су".

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