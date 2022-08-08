Военный эксперт объяснил, почему Каховский мост так важен для россиян

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, чем оккупантам грозит атака на Каховский мост. И как ювелирно ВСУ отрабатывают удары, поскольку рядом стоит Каховская ГЭС.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона в слоте "1+1".

"ВСУ уже не впервые ударили по Каховскому мосту, впервые было еще раньше, но тогда были незначительные повреждения, которые удалось россиянам восстановить. Особенность Каховского моста в том, что там рядом дамба, Каховская ГЭС, поэтому нужно проводить деликатную, ювелирную работу по его выведению из строя, что мы увидели на этом примере, как сделали наши защитники, не повредив никоим образом ГЭС, а фактически только конструкцию моста, это очень важно, потому что этот мост оставался фактически единственным, вместе с понтонными переправами и той несчастной паромной переправой, которую сделали российские силы возле Херсона, после выведения из строя железнодорожного моста и Антоновского моста", — отметил он.

По словам эксперта, очень важно разрушать в дальнейшем логистическое обеспечение группировки российских сил, чтобы у них не было возможности накапливать свои силы, боеприпасы и оружие на правобережье Херсонщины. Для того, чтобы эти ресурсы как можно скорее исчерпывались и приводили к тому, либо россияне будут убегать и отступать, либо им просто нечем будет сопротивляться украинским силам.

"То есть в этом на сегодняшний день заключается стратегия. Первое – это разрушить переправы, сорвать логистику. Второе – это обессиливать и истощать группировку российских войск. Третье – учитывая поддержку движения сопротивления на оккупированных территориях, и действия партизан, это из-за максимально нелояльного населения продолжать сопротивление. И таким образом создавать там и огненное и информационно-психологическое давление на войска противника, что на сегодняшний день удается делать украинским силам", — резюмировал эксперт Мусиенко.

Напомним, ВСУ нанесли новые серьезные удары по Антоновскому и Каховскому мостам.

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