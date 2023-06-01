Военный эксперт объяснил, почему оккупанты ударили по Киеву "Искандерами" ночью

Российские войска ударили по Киеву "Искандерами" ночью, потому что надеются повысить эффективность атаки. В прошлый раз 11 таких ракет оккупанты выпустили днем 29 мая. Тогда все цели сбили силы ПВО.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Это был с их стороны (России - Ред.) слишком самоуверенный шаг — нанести удар днем, будто ОТРК "Искандер-М/К" неуязвима для Patriot. В ночь на 1 июня они решили исправить такую ошибку, признав, что ОТРК "Искандер-М/К" — это ничем не примечательная среднестатистическая баллистическая ракета, средства перехвата которой отрабатывают по ней на 100%. В надежде повысить эффективность ее применения удар был нанесен ночью", — высказался он.

По мнению эксперта, россияне каждый раз убеждаются в посредстве своего оружия. Ведь в эту ночь ПВО удалось перехватить десять ракет.

"К сожалению, есть разрушения и жертвы. Даже сбитая ракета остается смертельно-опасной. Все жертвы, все разрушения – на совести российских военных преступников", – отмечает Коваленко.

Ракетная атака ночью 1 июня

Ночью во время воздушной тревоги русская армия атаковала Киев. В городе раздались взрывы. Местные власти сообщили, что работает противовоздушная оборона. Обломки сбитых ракет нанесли разрушения домам и повредили автомобили, детскую поликлинику, школы, детсад и участковый пункт полиции.

В Воздушных силах сообщили, что силы ПВО сбили десять ракет : семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылата — "Искандер-К". оккупанты запускали цели из Брянской области.

Юрий Игнат говорит, что время подлета "Искандеров" – это считанные минуты. Россияне хотят застать противовоздушную оборону врасплох, чтобы она не успела сработать.

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