Военный эксперт объяснил, почему ПВО не сбивают ракеты, которыми обстреливают Кривой Рог

Враг применяет для обстрела города в Днепропетровской области крылатые и сверхзвуковые ракеты, которые не могут запеленговать радиолокационные системы.

В направлении Кривого Рога постоянно работают силы и средства украинской ПВО, но применение врагом сверхзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых ракет типа "Искандер-К" не позволяет защищать город от обстрелов.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"ПВО в направлении Кривого Рога, конечно, работает, но город, вероятно, находился под обстрелами крылатых ракет "Кинжал", хотя этому нет официальных подтверждений. Это сверхзвуковая ракета, которая преодолевает системы ПВО за счет своей скорости и попадает в цель”, — отметил эксперт.

Также, по его словам, враг применял крылатые ракеты, летящие в мертвой зоне радара, слишком низко над землей, поэтому радиолокационные системы (РЛС) их "не видят".

"Скажем, ракета "Искандер-К" летит на высоте семь метров, на уровне второго этажа, ее ни одна РЛС не увидит. Кроме того, крылатая ракета летит не по математической траектории, она ее постоянно меняет. РЛС методом интерполирования определяет точку встречи на основе законов баллистики. Крылатая ракета летит, как самолеты, меняя курс и высоту”, — объяснил Жданов.

Напомним, в течение вечера субботы, 17 сентября, в небе над Херсонщиной, силами и средствами противовоздушной обороны ликвидировано два российских БПЛА оперативно-тактического уровня.

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