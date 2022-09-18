Военный эксперт объяснил, почему россияне начали бить по инфраструктурным объектам Украины после контрнаступления ВСУ

Это исключительно терроризм, никакой военной логики здесь быть не может.

Россияне после контрнаступления в Харьковской области начали бить по инфраструктурным объектам Украины. И в этом нет ни одной военной логики, это классический терроризм.

Так сказал военный эксперт Петр Черник во время телемарафона.

"Эти преступники не осознают, что они сделали, и ни один из них не готов идти на скамью подсудимых в Гааге. Поэтому они будут искать самые разные инструменты, чтобы как можно дольше затянуть эту войну", — добавил он.

Самая сложная проблема, которая может сложиться для нас, по словам Черника, это сценарий Северной Кореи.

"Над Россией опустится "железный занавес", и чанный режим еще десятки лет сможет там спокойно жить, несмотря на то, что население будет есть траву. Московский режим, начиная с основания Москвы в 1147 году Юрием Долгоруким, никогда не считался с жертвами. обычный человек не был для них ценностью. 144 миллиона населения — это достаточно большой ресурс. Если нужно будет убить 10 миллионов, чтобы режим жил, они убьют", — отметил он.

После освобождения Изюма ВСУ побывали в храме, их шокировала антисанитария и беспорядок, царивший здесь и который после себя покинули российские оккупанты.

Напомним, под Изюмом нашли погребение целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета рашистской армии.

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