Военный эксперт объяснил, почему россияне не наступают на южном фронте

Львиная доля успешных ударов украинской авиации приходится на Южно-Бугское направление, поэтому ни о каком наступлении россиян на этом участке фронта речи быть не может.

Об этом говорил в своем видеоблоге военный эксперт Олег Жданов.

"Российские войска сидят в обороне и те резервы, которые они пытаются подтянуть, те материальные средства, которые они пытаются привезти на фронт, мы планомерно уничтожаем нашей авиацией", — отметил он.

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По его словам, в ежедневных сводках с фронта речь идет о количестве нанесенных авиаударов и уничтоженных целях, подчеркнув, что львиная доля приходится именно на Южно-Бугское направление, чтобы не допустить поставок.

"Ни о каком наступлении россиян речи быть не может", — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, как в марте этого года российская армия наступала на Киев "на авось", не имея необходимых поставок топлива и боеприпасов, и чем это закончилось.

“Все, что они подтягивают в свои тылы, мы достаточно хорошо прореживаем, в этом наше преимущество. Из 3-5 снарядов, которые они привозят, на передовые позиции попадает 1-2. Их артиллерия сегодня помалкивает. Когда начинает летать авиация, ее сразу сбивают. Придет тот момент, когда им нечем будет воевать и начнется отступление. Тогда мы пойдем вперед", – резюмировал Жданов.

Напомним, для президента РФ Владимира Путина город Херсон является самой большой победой с начала агрессии против Украины, поэтому он будет бросать на оборону города все силы.

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