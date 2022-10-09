Военный эксперт объяснил, почему российские генералы больше не хотят победы и чего они боятся

Российские генералы отдают себе отчет в значительных провалах своей армии в войне против Украины, для них главное не стать тем, при ком будет объявлена капитуляция. Это самый большой их страх.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя назначение генерала РФ Сергея Суровикина командующим так называемой "спецоперацией" в Украине, пишет УНИАН.

"Не важно, какого дежурного генерала назначат для командования российскими оккупационными войсками, объединенными, переформатированными, частично мобилизованными и другими вариантами. Это будет генерал поражения. Командующий проигранной войной. Ситуацию с поражением уже никто из них не изменит. И они это знают", – отметил он.

По словам Коваленко, каждый генерал, которого назначают командующим округа, корпуса или объединенными войсками, больше хочет не победить, а как можно быстрее уйти с этой должности, чтобы на его место поставили другого, "который и будет в итоге генералом поражения".

Напомним, Россия снова проводит кадровые перестановки военного руководства из-за провалов своей армии в войне против Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск армии РФ генерала Сергея Суровикина.

Кадровые перемены в Кремле

Накануне Владимир Путин назначил нового руководителя восточного военного округа. Его возглавил группировка Рустам Мурадов.

Также ранее в Кремле был назначен генерал-лейтенант Роман Бердников командующим Западным военным округом. Он управлял российскими войсками в Сирии.

На фоне критики мобилизации в РФ Владимир Путин готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу. Теперь глава Кремля ищет поддержку среди силовиков, чтобы хоть как-то укрепить свои позиции.

Кроме того, Путин присвоил звание генерал-полковника главе Чечни Рамзану Кадырову. Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал это "плевком в лицо российских офицеров".

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