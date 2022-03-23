Военный эксперт объяснил, почему у украинцев больше шансов окружить россиян, а не наоборот, как некоторые предполагают

По меньшей мере, два фактора играют против россиян.
На тактическом уровне российские войска могут авзять в окружение украинскую армию. Но этому мешают по меньшей мере два важных фактора.
Об этом сказал в эфире ТСН военный эксперт Валентин Бадрак.
По его словам, во-первых, в России большие потери среди высшего военного руководства. Уже уничтожены 20 офицеров высоких званий. Там есть не только моральная дезориентация, но и тактическая. А вторым фактором, являющимся положительной причиной для украинцев, является то, что даже элитные войска россиян несут сильные потери среди личного состава.
Количество группировки делает невозможным взятие в окружение украинских военных. Эксперт отмечает, что даже с самого начала войны было ясно, что количества военных для нападения маловато. Россия недооценила количество сил и средств Украины.
Он предполагает, что Путину могли умышленно не предоставить правильную информацию и пообещать победу, чтобы подставить и отстранить от руководства.
В то же время Бадрак отмечает, что украинские военные на Житомирском и Гостомельском направлениях получили позиции, позволяющие взять в кольцо именно российских оккупантов.
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