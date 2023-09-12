Военный эксперт объяснил, почему освобождение Опытного очень важно для Украины: "Больше, чем село"

Эксперт объяснил, что означает возврат Опытного и почему это важно.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, почему освобождение Опытного на Донетчине крайне важно для Украины. Он отметил, что это свидетельствует о том, что оккупанты больше не могут активно наступать.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Коваленко отметил, что Опытное — это не просто обычное село, оно важное для Украины с военной точки зрения. Он отметил, что оно расположено к югу от Авдеевки и рядом с оккупированным Донецком. Это село последние 9 лет находилось в эпицентре войны России против Украины. Рядом — Авдеевка, которая даже во время затишья была самой горячей точкой войны и которую оккупанты до сих пор не смогли захватить.

"Опытное, это промежуточный трамплин на северный и северо-западный сектор Донецка. Но главное даже не это. Как я ранее неоднократно отмечал, российские оккупационные войска потеряли возможность проводить масштабные, по широкому фронту наступательные операции со второй половины 2022 года. Сколько они захватили городов миллионников с августа 2022 года? Никакого", — заметил Коваленко.

Эксперт отметил, что единственной победой окупантов был город Бахмут, который сейчас ВСУ пытаются вернуть под свой контроль.

"У оккупантов проседает оборона в Запорожском треугольнике Новопрокоповка-Вербово-Вечереватое, проседает в районе Старомлиновки. Трещит юг Бахмута. На левом берегу Херсонской области расширяется серая зона. Новомайорское. Опытное. Опытное это – не просто показатель успеха в отдельно взятой локации, это показатель истощения и потери РОВ оборонного функционала, как в прошлом году наступательном, — подчеркнул он.

Напомним, 11 сентября заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ заняли часть Опытного в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись вперед в районе Роботиного Запорожской области.

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