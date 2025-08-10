Военный эксперт объяснил, почему «воздушное перемирие» приведет к увеличению гибели украинцев

Эксперт о воздушном перемирии / © t.me/SJTF_Odesa

Останавливать боевые действия и объявлять перемирие даже на несколько недель, чтобы дать россиянам время накопить ракеты и дроны и подвезти все необходимое на линию фронта, недопустимо.

Об этом в эфире Эспрессо заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман.

«Почти все более или менее продолжавшиеся войны имели перемирие. Их не совсем выполняли. У нас и во время АТО было много перемирий с Россией, но ни разу его не выполнили. Это можно предположить», — отметил он.

По словам Гетьмана, Украина не должна соглашаться даже на частичное перемирие.

«Ибо начали разговоры: сделаем воздушное перемирие. Упаси Бог, нам нельзя на это согласиться, потому что это значит, что для россиян сейчас очень важна логистическая составляющая войны, все подвозить», — сказал эксперт.

Он уточнил, что россияне видят успехи украинской армии в уничтожении их логистики.

«И потому пошли разговоры: „А давайте сделаем воздушное перемирие“. Нет. Мы не имеем права на это уйти. Я понимаю, сейчас будут говорить, что я за то, чтобы обстреливали наши города», — подчеркнул Гетман.

Он подчеркнул, что никто не призывает разрешать обстрелы мирных населенных пунктов.

«Они и так, россияне, их обстреливают. Здесь вопрос к нашим ПВО и партнерам», — отметил он.

По мнению ветерана, отказ от ударов по российской логистике приведет к большим потерям на фронте.

«Если мы не будем разрушать их возможности сосредоточиться на линии фронта, то у наших военнослужащих будет больше потерь, чем сейчас. Я уверен, что гибель гражданских, особенно детей, пожилых людей и женщин — это большое горе и трагедия», — сказал Гетьман.

Он подчеркнул, что даже несмотря на это, пауза в боевых действиях была бы губительной.

«Останавливаться на несколько недель, чтобы россияне накопили большее количество ракет и дронов и подвезли все необходимое на фронт, мы не имеем права», — подчеркнул он.

Гетман также отметил, что военные на передовой имеют такое же право на жизнь, как и гражданские в тылу.

«Поэтому воздушное перемирие — это путь к тому, чтобы погибло не меньше, а больше наших граждан как в тылу, так и на фронте. Это ловушка, в которую нельзя попадать», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что возможное «воздушное перемирие» может стать для России шансом накопить дроны и ракеты для будущих масштабных ударов.

Мы ранее информировали, что политический обозреватель Виталий Портников заявил, что пока ральных договоренностей о прекращении российско-украинской войны не будет, вместо этого возможно перемирие, которое закончится еще большей войной.