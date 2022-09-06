Военный эксперт объяснил, почему "вторая в мире" российская армия проигрывает в Украине

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему российская армия, считающаяся второй в мире, так позорно проигрывает в Украине.

По его словам, ошибкой РФ было начинать широкомасштабное вторжение в преддверии весеннего бездорожья, во-первых. Во-вторых, численность войск вдоль границы, даже в 175 тысяч на глубину в 500 км, — это нонсенс в военном планировании.

"Российская Федерация показала свою полную алогичность в плане планирования, организации и ведения боевых действий. И то, что они не последовали классическим канонам в плане планирования, оно и привело к такому результату, что сегодня их оборона начинает сыпаться. У них не хватает ресурса для ведение затяжной войны. То есть пол года это оказался максимальный срок для вооруженных сил РФ в ведении полномасштабной войны. На большее РФ практически неспособна. Это без учета общей мобилизации, когда под ружье поставят 17 млн человек", — подчеркнул он.

Более того, Жданов отметил, что экономика России не выдержит нагрузки в случае объявления всеобщей мобилизации. Поэтому Путин на этот шаг не пойдет.

"Если Путин сегодня объявит общую мобилизацию, то для нас это будет манна небесная. Государство упадет за один день. Во-первых, они не соберут этот народ. Это будет социальный взрыв. А во-вторых, экономика не потянет одеть, обуть, вооружить и накормить 17 млн человек. Им не хватит ни одного золота и резервов", – добавил эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 195-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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