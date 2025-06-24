Военный эксперт объяснил, при каких условиях возможно новое контрнаступление ВСУ

Война в Украине / © Getty Images

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Вопрос обеспечения ресурсами остается критическим для сил обороны Украины, и именно от него зависит ситуация на всех участках фронта.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014–2017 годах Владислав Селезнев.

«Заявление генерала Сырского о том, что якобы переход на корпусную систему позволяет создать условия для контрнаступления, по моему мнению, это дальновидная перспектива. В ближайшей же перспективе на это и рассчитывать, потому что вопрос ресурсов остается для нас критически важным», — отметил Селезнев.

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Он подчеркнул, что без должного уровня военно-технической помощи от США Украине не стоит рассчитывать на изменение инициативы во время активной фазы российского наступления летом.

«Вопрос ресурсов остается ключевым, и от него зависит ситуация на разных участках фронта — независимо от того, они медийно освещаются или остаются в определенной информационной тени», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Иван Ступак предполагает, что по заявлению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу вероятных наступательных действий стоят две ключевые причины.

Мы ранее информировали, что во время контрнаступления ВСУ в сентябре 2022 года в Харьковской области российским оккупантам удалось скрыться от полного разгрома только потому, что в украинских подразделениях были потери в вооружении.

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