Военный эксперт объяснил, в чем опасность фосфорных бомб, которые россияне сбросили на Попасную

Военный эксперт объяснил, в чем опасность фосфорных бомб, которые россияне сбросили на Попасную

Фосфорные бомбы относятся к оружию массового поражения.

Попасную в Луганской области атаковали российские оккупанты запрещенными на международном уровне фосфорными боеприпасами. Они относятся к оружию массового уничтожения, поскольку создают большие очаги пожаров, а люди получают очень серьезные ожоги.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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Специалист объяснил, что фосфорные бомбы взрываются либо на поверхности земли, либо на определенной высоте. После чего боеприпас разлетается так называемый белый фосфор, который поджигается при плюсовой температуре.

"Если кто-то, не дай Бог, столкнется, ни в коем случае не стряхивайте с себя этот фосфор. У него эффект меда. Его нельзя стряхнуть с руки — только смыть", — рассказал Жданов.

Кроме того, по его словам, нужно снять одежду, если есть такая возможность или закрыть доступ к кислороду. В частности, залить водой или закрыть мокрой тряпкой, чтобы прекратить горение.

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