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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Сбитие российского Су-30 украинским дроном: военный эксперт объяснил последствия для врага

Уменьшение авиапарка этих самолетов снижает возможности России обстреливать Украину.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Истребитель Су-30

Истребитель Су-30 / © Wikipedia

Российский самолет Су-30, сбитый украинским надводным дроном над Черным морем, использовал для обстрела Украины ракеты X-59/69.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал эксперт по авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский.

Он заявил, что уменьшение авиапарка этих самолетов снижает возможности России обстреливать Украину ракетами X-59/69.

Храпчинский отметил, что такое ограничение очень важно на фоне того, что Россия пока меньше применяет для обстрелов стратегическую авиацию.

Кроме того, для украинских военных важно уничтожить самолет Су-30, который запускал ракеты на расстояние до 400 км, ведь россияне стремятся модернизировать эту технологию.

Ранее сообщалось, что впервые в истории боевой самолет Су-30 был уничтожен украинским морским дроном Magura.

Мы ранее информировали, что российские корабли, зафиксированные утром, большинство которых сейчас находятся в портах, не демонстрируют признаков подготовки к ракетным ударам.

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