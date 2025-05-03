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Сбитие российского Су-30 украинским дроном: военный эксперт объяснил последствия для врага
Уменьшение авиапарка этих самолетов снижает возможности России обстреливать Украину.
Российский самолет Су-30, сбитый украинским надводным дроном над Черным морем, использовал для обстрела Украины ракеты X-59/69.
Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал эксперт по авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский.
Он заявил, что уменьшение авиапарка этих самолетов снижает возможности России обстреливать Украину ракетами X-59/69.
Храпчинский отметил, что такое ограничение очень важно на фоне того, что Россия пока меньше применяет для обстрелов стратегическую авиацию.
Кроме того, для украинских военных важно уничтожить самолет Су-30, который запускал ракеты на расстояние до 400 км, ведь россияне стремятся модернизировать эту технологию.
Ранее сообщалось, что впервые в истории боевой самолет Су-30 был уничтожен украинским морским дроном Magura.
Мы ранее информировали, что российские корабли, зафиксированные утром, большинство которых сейчас находятся в портах, не демонстрируют признаков подготовки к ракетным ударам.