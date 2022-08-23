Военный эксперт объяснил, закончилась ли оперативная пауза россиян и чего ожидать на Донбассе

По данным Генштаба оккупанты возобновили наступление на Бахмут и Соледарь. Закончилась ли так называемая оперативная пауза россиян и началось ли масштабное наступление на Донбасс.

Об этом 23 августа в эфире национального телемарафона в слоте "1+1" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Ну на самом деле у них очень такие сомнительные оперативные паузы, они вообще не соответствуют этому названию. Они пытаются сегодня держать наибольшую интенсивность боевых действий на двух основных направлениях – это Бахмут, Авдеевка. В районе Марьинки они также пытаются взять какую-то инициативу в штурмовых действиях, но это им не удается. В первую очередь потому, что ВСУ в этих районах имеют достаточно укрепленные позиции, они достаточно эффективно блокируют их действия", — отметил он.

Также, по словам Коваленко, основу этих штурмовых действий россиян составляют батальонно-тактические группы состава первого армейского корпуса. То есть это принудительно мобилизованные подразделения, в большинстве своем представители временно оккупированных территорий, то есть не самый профессиональный уровень, не высокий уровень боеспособности, а также они имеют подкрепление со стороны так называемой ППК "Вагнера" и некоторые подразделения 150 российской мотострелковой дивизии примерно до двух танковых рот.

"Это говорит о том ресурсе, которым они сейчас должны оперировать и он не бесконечен, он не является наиболее профессиональным и эффективным, поэтому я считаю, что в ближайшее время все же вот это давление на Бахмут и Авдеевку оно уменьшится. Но накануне 24 августа им нужно продемонстрировать некую феерическую активность, поэтому я не исключаю, что они даже в День Независимости начнут имитацию каких-либо больших наступательных действий", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, Ким прокомментировал наступление оккупантов в Николаевской области.

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