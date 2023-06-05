Военный эксперт оценил готовность ВСУ к контрнаступлению: "Предпосылки складываются каждый час"

Россияне запустили очередной фейк о том, что якобы украинская сторона предприняла контрнаступательные действия. В Минобороны Украины говорят, что не будут разглашать информацию о начале контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина уже готова к контрнаступлению.

Прокомментировал это Петр Черник, пишет 24 канал.

По словам Черника, сухая погода успешно повлияет на использование на поле боя натовскую технику, потому что она очень тяжелая. Например, вес Leopard составляет более 62 килограммов, а Challenger может весить 75 килограммов.

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"Все предпосылки для того, чтобы складывались качественные, оперативные и тактические обстоятельства для разгрома противника и постепенного освобождения наших земель, складываются даже не каждый день, а каждый час", — убежден он.

Отметим, что украинцы предупреждают, что российские войска активизируют свои информационно-психологические операции (ИПСО) по контрнаступлению ВСУ.

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