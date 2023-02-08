Военный эксперт оценил, когда ВСУ могут выйти на побережье Азовского моря и в Крым

Бои за Донбасс, считает эксперт, будут проходить уже осенью.
Военный эксперт Роман Свитан считает, что вооруженные силы уже весной 2023-го выйдут на побережье Азовского моря. Боле того, до конца лета украинские защитники освободят аннексированный Крым.
Такое мнение он высказал в комментарии РБК-Украина.
По его словам, до апреля россияне будут пытаться давить на Донецком и Луганском фронтах. Когда соотношение сил выравнивается, когда количество русских сил и средств примерно равно нашему, то фронт стабилизируется.
"В это время украинские войска будут выходить к Азовскому побережью. То есть где-то в начале марта-конце февраля, в зависимости от погоды. Погода сильно влияет на принятие решений, поскольку тяжелая техника заключена в размытой почве. После выхода на Азовское побережье мы разрежем сухопутный коридор в Крым После этого будем удерживать россиян на той линии фронта, которая будет в районе Донбасса, а в это время будем параллельно зачищать Запорожскую, Херсонскую области и будем заходить в Крым", — высказался Свитан.
По его словам, только после полной зачистки полуострова от россиян можно будет снова заняться Донбассом. Эксперт считает, что вопрос с Донбассом будет решаться уже осенью.
"Где-то к осени будем дальше заниматься Донбассом, исходя из тех сил и средств, которые будут у нас и россиян. Будет сложно, но многое зависит от того, какую номенклатуру и в каком количестве нам передаст Запад. Чем больше они нам передадут, тем легче и скорее мы освободим Донбасс", — убежден Роман Свитан.
Напомним, российские захватчики выстроили базу на севере Крымского полуострова. OSINT-аналитик Брейди Африка опубликовал спутниковые снимки, на которых видна вертолетная площадка, укрепленный периметр и автомобильные галсы.
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