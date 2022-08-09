Военный эксперт оценил, реальны ли угрозы Путина взорвать Запорожскую АЭС

Публицист и политолог Андрей Пионтковский уверен, что глава Кремля Владимир Путин в дальнейшем будет продолжать ядерную провокацию относительно Запорожской АЭС.

Пионтковский объяснил, что Путин понимает, что если он применит в войне с Украиной ядерное оружие, Запад мгновенно нанесет мощные удары по России.

Об этом 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

По мнению эксперта, глава Кремля возможными провокациями на ЗАЭС может выйти из ситуации по невозможности применения ядерного оружия.

"Путин планирует взорвать Запорожскую АЭС и обвинить Украину в том, что это украинцы. Повторить тот же прием, что и с лагерем военнопленных. И тот же прием, благодаря которому он пришел к власти", – отметил публицист.

Как сообщалось ранее, в результате вероятной катастрофы на Запорожской АЭС зона радиационного загрязнения составит 2 млн км2, а радиационное поражение получит 1 млн человек, и не только в Украине. Поэтому глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает, что уже сейчас стоит вывезти из Запорожской области детей, ведь именно они и беременные больше всего страдают радиацией.

Из захваченной ЗАЭС на свободную часть Украины осталась только одна линия - Петр Котин в ТСН

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