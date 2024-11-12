Военный эксперт оценил шансы россиян на штурм Запорожской области: подробности

После неудачного наступления 2023 года на Запорожском направлении выстроена довольно мощная вторая линия обороны, вторая линия фортификаций.

Шансы российских кафиров на штурм Запорожской области невелики. По не официальной информации наступление уже началось.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Radio NV".

"У меня есть плохая неофициальная информация, что это наступление уже началось. По крайней мере, двух направлениях. Военные говорят, опять же, неофициально — еще раз повторяюсь, что активные боевые действия уже начались. Но там у россиян очень мало шансов", – отметил. эксперт.

Жирохов подчеркнул, что в этом направлении происходит усиление наших подразделений.

"Есть определенные сдвиги и из Курской области, есть определенные сдвиги и новомобилизованные бригады, только созданные бригады. Они уже есть в резерве. И Ставка, Генеральный штаб уже опрокидывают их. Но о каких участках идет речь — конечно, говорить не буду", — заверил. Михаил Жирохов.

Он отметил, что осень на Донбассе является очень неприятным временем года.

"И для наступающих — особенно, и для обороняющихся. Наступать станет россиянам в разы труднее. И очевидно, им нужно будет менять тактику использования своих сил", — сказал эксперт.

Жирохов добавил, что ночью боевая активность значительно меньше, чем днем. А поскольку день уже короче, то и боевая активность уменьшена.

Напомним, российский диктатор спешит вернуть под контроль России территорию Курской области к инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

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