Военный эксперт оценил ситуацию на фронте и назвал основную цель Сил обороны

По словам обозревателя, Украина применяет на поле боя не основные силы, а подразделения ограниченного функционала.

Основной целью ВСУ является продавливание полосы снабжения и выход ко второй линии обороны врага. По его словам, полоса обеспечения плотнее всего засорена минами.

Об этом говорится в комментарии военно-политического обозревателя Александра Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ, пишет "Униан".

"Суть полосы обеспечения в том, что она создается для того, чтобы тормозить или вообще остановить наступательные действия противника. Там плотнее всего размещение минных полей. Это усложняет ситуацию в тот период, когда у россиян начались проблемы с артиллерией, поскольку ее довольно быстро стали выносить, и российские оккупанты начали активнее использовать авиацию", – пояснил эксперт.

Оккупанты применяют планировочные бомбы и ударные вертолеты, что влияет на продвижение украинских военных, которые должны действовать с максимальной осторожностью для сохранения личного состава.

В дальнейшем, по словам Коваленко, цель ВСУ – выход ко второй линии обороны.

"По ряду локаций, по ряду направлений мы очень близки к этому. Кое-где уже непосредственно столкновения со второй линией обороны. И когда будут выровняны все фланги, тогда можно говорить о привлечении основной ударной группы", – отметил Коваленко.

В то же время обозреватель обратил внимание, что сейчас Украина применяет на поле боя не основные силы, а подразделения ограниченного функционала. Когда будет привлечена основная ударная группа, интенсивность боевых действий будет совсем другой.

"Но опять-таки, каких-то быстрых прорывов по примеру Харьковской операции ждать не стоит, поскольку Харьковская операция — это совсем другой сценарий, который развивался в полностью отличающейся ландшафтом, географией местности, например, от Запорожской области. Здесь сравнение совершенно неуместно", – добавил Коваленко.

Тем временем спасатели работают в многоэтажке, куда попали российские оккупанты.

Как сообщалось ранее, россияне 3 июля атаковали Сумы четырьмя беспилотниками Shahed 136.

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