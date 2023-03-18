Военный эксперт оценил способность армии окупантов: "Россияне удивятся"

Эксперт отмечает, что есть участки фронта, на которых оккупанты еще могут поддерживать огромное давление.

В Минобороны Великобритании сообщили, что российские войска истощили по крайней мере временно боеспособность развернутых формирований в Украине.

Военный эксперт Павел Нарожный проанализировал потенциал кафиров, пишет 24 канал.

По его словам, огненное давление окупантов на фронте существенно ослабляется.

"Об этом свидетельствует скорость их огня, количество артиллерийских систем, которые они выводят на огневые позиции, количество производимых ими выстрелов и их точность и т.д." – говорит эксперт.

Нарожный отмечает, что есть участки фронта, на которых оккупанты еще могут поддерживать огромное давление. В частности, речь идет о Бахмуте, ведь именно туда оккупанты бросили большое количество личного состава и военной техники.

"Но в целом боеспособность и, самое главное, наступательная способность российской армии сейчас очень низка", – считает он.

Военный эксперт также отмечает, что российская пропаганда рассказывает, как они захватили некий завод, расположенный в Бахмуте.

"Они гордятся продвижением где-то на 500 — 600 метров вперед. И это огромная армия, в которой миллион человек. Это все, что они могут рассказать о своих успехах", — подчеркнул он.

Нарожный считает, что если бы враг действительно имел наступательный потенциал, то мог бы прожечь линию обороны и наступать не на 500 метров, а на 50 или 100 километров.

"Но этого не происходит", – резюмировал Павел Нарожный.

Как стало известно, Россия ежедневно теряет в войне против Украины до 1500 своих военных во время текущего наступления, в основном в Бахмуте .

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