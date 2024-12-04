Военный эксперт оценил вероятность наступления РФ на Запорожье

Россияне перебросили некоторые подразделения в Курщину из Запорожской области.

В Запорожской области отмечается активизация армии РФ на Роботинском направлении, а также наступление оккупантов в на Времивском направлении в районе поселка Большая Новоселка.

Об этом рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, армия РФ пытается создать иллюзию расширения театра боевых действий – то есть "создать угрозу переноса боевых действий за реку Днепр.

"Сейчас группировки российских войск в Запорожском направлении насчитывают около 120 тысяч. По данным российской стороны, такого количества недостаточно для проведения полномасштабной операции, тем более с захватом областного центра Запорожья", — подчеркнул Снегирев.

Эксперты объясняют, что целью активизации боевых действий на Запорожском направлении будет отвлечение оперативных резервов ВСУ из Донецкого и Курского направлений.

Кроме того, что из Запорожского направления в Курскую область россияне перебросили наиболее боеспособные подразделения своей армии — 7-ю и 76-ю дивизии воздушно-десантных войск.

Напомним, ранее руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в разговорах о Запорожском направлении и подготовке действий врага на нем важно не путать Запорожскую область и Запорожье. Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области.

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