Военный эксперт оценил возможность Путина захватить Донбасс и закончить войну

Как только российские войска остановятся и ослабят давление, ВСУ перейдут в контрнаступление и продолжат освободительную войну.

Без деоккупации захваченных РФ украинских территорий заявления президента России Владимира Путина об окончании войны уже ничего не весят.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге.

По его словам, существует очень малая вероятность того, что Путин сможет захватить Донбасс.

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"Сегодня Россия не может представить масштабного наступления, они постепенно растягивают его во времени с наращиванием усилий. Потому есть все шансы удержать Донбасс. И даже если предположить, что Путин собрал какой-то бронированный кулак, стянул все танки на одно направление и прорвал нашу оборону, захватил Донецкую область и сказал, что на этом война закончилась... Кому он сказал? Избирателям своим? Мы ведь войну не закончили”, — отметил эксперт.

Олег Жданов подчеркнул, что как только российские войска остановятся и ослабят давление, ВСУ тут же перейдут в контрнаступление и продолжат нашу освободительную войну.

“Мнение Путина ничего не решает, война это двусторонний процесс. Нельзя просто сказать: "Мы достигли целей, я закончил войну". Вторая сторона заявляет, что теперь мы достигаем своих целей, мы не собираемся на этом заканчивать войну”, — подчеркнул Жданов.

Военный эксперт предположил, что под натиском оккупантов украинская армия может отступить с какой-то территории, но задача полностью захватить Донбасс для Путина не выполнима.

Напомним, Бахмут остается главным направлением удара российских кафиров на востоке Украины. За сутки 10 февраля здесь произошло 124 обстрела разными типами артиллерии и рекордные 54 боевых столкновения.

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