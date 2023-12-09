Военный эксперт оценил возможность россиян вести войну долгое время

Россия может воевать долго на большом отрезке фронта, но только в обороне.

В России точно хватит средств и сил, чтоб продолжать войну длительное время, но это будет зависеть от отрезка фронта.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан, передает УНИАН.

Он отметил, что у россиян есть возможность держать оборону на фронте, протяженность которого составляет 1000 километров.

"Они однозначно имеют силы воевать в долгую. Вопрос, на каком отрезке фронта – 100 км, 10 км, тысяча. Россияне имеют внутренние возможности воевать на участке 1000 км. Опять же удерживать, а не наступать. Наступать они могут на ширине фронта от 10 до 100 км, не более того, что мы сейчас наблюдаем", — сказал он.

Свитан отметил, что наступательные операции россиян почти никогда не выходили за 10 километров.

"Таких операций — 5-7, максимум десяток. В таком режиме они могут до бесконечности работать, поскольку поток россиян в центрах комплектования не прекращается, то терять по тысяче россиян в сутки для них абсолютно не большая проблема. На это хватает денег, здесь есть баланс. Расшириться где-то, ускориться – это может быть проблемой для россиян", — сказал эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, российский ВПК может производить до 7 тысяч снарядов в день примерно столько, сколько захватчики используют за день на фронте, плюс оружие от Северной Кореи и Ирана. Он заявил, что россияне могут так поступать бесконечно, поэтому необходимо увеличивать количество уничтожения техники и личного состава.

"Нам нужно расширять линию фронта, переносить фронт на территорию России, потому что пока фронт на нашей территории, для россиян никаких проблем нет. Нам нужно работать с российскими тылами, Москвой, военными объектами на глубину наших средств поражений. Тогда у россиян будут проблемы.Если у них начнет гореть Москва, тогда действия войск РФ на нашей территории не будут сильно влиять на настроения внутри России, потому что это уже будут проблемы москвичей, а не тех россиян, которые под контракт зашли на наши территории", — отметил эксперт.

Он пояснил, что таким образом можно оказывать давление на российскую экономику и военное производство. Он напомнил, что Украина начала наносить удары беспилотниками по территории РФ полгода назад, но затем количество ударов значительно снизилось, тогда как сама Россия постепенно расширяет географию дроновых атак по Украине.

Он заявил, что российские беспилотники все чаще залетают на западную часть Украины, поскольку плотность украинской ПВО недостаточна.

Нам нужно значительно увеличивать количество зенитно-ракетных комплексов, чтобы можно было говорить, что мы перекрыли всю территорию. Поэтому россияне креативят, ищут пути прохода, атакуют волнами. Пытаются определить алгоритм работы наших ЗРК и находят те направления, где могут пройти российские ракеты и "Шахеды" в том числе. У нас нет другого выхода, кроме увеличения плотности ПВО к определенному моменту, а здесь нам могут помочь только наши партнеры. Вариантов других нет", — отметил Свитан.

Напомним, ранее командующий Центр военной разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что в ближайшие недели в Украине могут начаться еще более интенсивные наступления россиян.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские власти намерены провести мобилизацию после того, как Владимир Путин снова станет президентом России в марте 2024 года.