Военный эксперт оценил возможность усиленного наступления россиян на Одессу и Харьков

После пополнения российских вооруженных сил мобилизованными гражданами оккупанты могут попытаться снова захватить часть Харьковской области, но наступление на Одессу пока нереально.

После проведенной частичной мобилизации в РФ военное руководство страны-агрессора может предпринять попытки нового наступления на территории Харьковской области.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, пополнив военные подразделения десятками тысяч новобранцев, которые не готовы к боевым действиям ни профессионально, ни по оснащению, в Кремле могут решиться на то, чтобы бросить этот резерв в направлении Харькова.

“Какой-то временный успех в поселках и городах на границе возможен, но они будут остановлены и уничтожены так или иначе. У них нет шансов захватить обширную территорию Харьковской области и тем более Харьков”, — отметил при этом эксперт.

Наступление на Одессу Александр Коваленко называет нереальным, поскольку для этого оккупантам сначала нужно захватить Николаев и Николаевскую область. В настоящее время боевые действия ведутся на правобережной части Херсонской области, где ВСУ освобождают населенные пункты.

По оценкам эксперта, для успешного наступления на Одессу россиянам нужно не менее 30 батальонно-тактических групп, которые должны быть профессиональными и оснащенными техникой, вооружением, иметь устойчивую систему управления и с полноценным обеспечением — от продовольствия до боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"Обеспечить этим россияне сейчас не могут даже свою группу на правом берегу Херсонщины, нет логистики. Собственно, нет и этих 30 бтг — это примерно 30 тысяч личного состава. У мобилизованных нет опыта ведения боевых действий. А как их будут переправлять через Днепр, если там нет логистики?" – оценил ситуацию на юге Коваленко.

Напомним, во вторник, 27 сентября, во время воздушной тревоги в Харькове и Одессе раздались взрывы.

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