Военный эксперт отмечает, что белорусские войска могут пойти в наступление, а еще новые силы врага на подходе из Крыма

Военный эксперт отмечает, что белорусские войска могут пойти в наступление, а еще новые силы врага на подходе из Крыма

Ситуация на фронте остается крайне напряженной - несмотря на успехи Украины в Харьковской области, враг массированно давит на другие направления.

Слобожанское и Донецкое направления остаются самыми острыми, за сутки было 12 атак, но все были отбиты, отмечает военный эксперт Олег Жданов в эфире "Единого марафона".

Враг не оставляет попыток прорвать оборону. «Фактически каждые два часа переходят в атаку», – объясняет эксперт.

Кроме того, продолжается наступление на «Азовсталь» в Мариуполе, а вот в Харьковской области контрнаступательные события. Жданов отмечает, что россияне пытаются убить двух зайцев – окружить военных и приближаются к границам Луганской и Донецкой областей.

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Еще Жданов объясняет, что российские войска на Изюмском направлении выдохнутся, поэтому Путину нужно будет заполнить паузу и могут быть привлечены войска Беларуси, которые сейчас занимают оперативные районы вблизи украинских границ. О том, что это произойдет, эксперт оценивает 50 на 50, ведь "Лукашенко заявляет в одну сторону, а войска идут в другую".

Что касается Бессарабского направления, то эксперт подтверждает, что здесь помешали врагу профессиональные действия украинских военных на острове Змеиный. Там был уничтожен противовоздушный комплекс С-300 врага, попытки установить там новое у врага не удаются, так что ситуация на Бессарабии остается контролируемой и соответственно войска в Приднестровье будут «сидеть тихо».

Но, по словам эксперта, сейчас в Крыму собирается большое количество техники, и, вероятно, будет заход на материковую Украину, которая скорее всего будет размещена уже в Херсоне.

Олег Жданов описал ситуацию на фронтах по состоянию на начало 77-х суток войны

Кроме того, Жданов сообщает, что ракетные обстрелы не будут уменьшаться. Все свидетельствует о том, что Россия расширяет номенклатуру применяемых ракет. А это еще советские запасы, поэтому нельзя оценить их количество.

Ситуацию может изменить вооружение, появляющееся в Украине от партнеров. Это позволит перейти в активную защиту и создание на Украине определенного щита.

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