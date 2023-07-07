Военный эксперт отметил преимущества и недостатки кассетных боеприпасов, которые Украине могут передать США

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал о преимуществах кассетных боеприпасов и как они помогут ВСУ в войне.

Кассетные боеприпасы, которые США предположительно передадут Украине, поражают большую территорию и пригодятся украинским военным в борьбе против российских оккупантов.

Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире телемарафона.

"В чем принципиальная разница кассетного боеприпаса. Это артиллерийский боеприпас, или авиационная бомба, или ракета, которая в воздухе раскрывается и из нее выпадает большое количество гранат. И эти гранаты "засевают" большую площадь. Когда она взрывается, в каждой этой гранате находятся осколки, и гораздо большая вероятность поразить личный состав, легкобронированную технику и так далее", - рассказал эксперт.

Однако, по его словам, у этих боеприпасов есть один существенный минус — некоторые из них не разрываются и засевают территорию, поэтому ее потом приходится разминировать.

"Приблизительно один-два процента из этих гранат не взрываются и после этого надо эту территорию разминировать. Но, к сожалению, россияне и так уже заминировали эту территорию... Россияне используют эти кассетные боеприпасы без сомнений, постоянно", — рассказал Павел Нарожный.

Он также сравнил американские кассетные боеприпасы с советскими.

"Американские боеприпасы гораздо эффективнее. В кассетном советском боеприпасе "Ураган" — 30 гранат, в 155-миллиметровом американском ствольном снаряде – 88 гранат. То есть это даст существенное преимущество на поле боя нашей армии... Они (российские военные, – ред.) очень глубоко вкопались, там типичный окоп – полтора-два роста человека. Если фугасный снаряд взорвется над головой — не уничтожит живую силу, а кассетный боеприпас – уничтожит с большой вероятностью", — объяснил эксперт.

Напомним, президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об этом якобы должны объявить в США уже сегодня, 7 июля. Это произошло после нескольких месяцев внутренних дебатов в США о том, поставлять ли Украине противоречивые боеприпасы, запрещенные большинством стран мира.

Читайте также: