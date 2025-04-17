Военный эксперт оценил интенсивность боевых действий и продвижение врага за неделю

Фронт / © ТСН.ua

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На фронте фиксируется рост интенсивности боевых действий и попыток продвижения русских войск. Но враг действует в пределах ограниченных ресурсов.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Как отмечает эксперт, в районе населенных пунктов Котляровка и Запорожье в Донецкой области есть продвижение врага, впрочем активным его назвать нельзя.

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"Это - постоянное давление на отдельном участке фронта в рамках той операции, которую противник проводит, в пределах тех ресурсов, которые он имеет", — отметил Грабский.

Он добавляет: эти ресурсы достаточно ограничены в результате активных боевых действий Сил обороны Украины.

Напомним, россияне будут пытаться проводить какие-то наступательные операции. Впрочем, они больше анонсируют, чем действуют.