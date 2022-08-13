Военный эксперт проанализировал, как войска из Сирии могут повлиять на войну в Украине

В конце июля торговое судно Sparta II, находящееся под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор по пути из Сирии в порт Новороссийск. Представители европейской разведки уверены, что судно перевозило военные машины для поддержки российской агрессии. Есть также признаки того, что Россия искала дополнительные ресурсы в других местах. В частности, по некоторым данным издания Bloomberg, РФ опрокинула часть войск в Украину из Южной Осетии и Карабаха.

Военный эксперт Петр Черник в эфире национального телемарафона рассказал, что это значит для Украины и насколько это опасная ситуация.

"Это опасная ситуация. Войска в Сирии были наиболее боеспособными на тот момент, когда они туда заходили. Это был далекий 2015 год. Это была достаточно мощная группировка. Это и хорошая, и плохая новость одновременно. Хорошая новость — действительно заканчиваются подготовленные ресурсы. Это не может нас не радовать. Плохая новость – противник не собирается отступать как минимум от тех оккупированных территорий, которые есть по факту у него сегодня", — сказал Черник.

Напомним, в разведке рассказали, как РФ набирает наемников на войну в Украину среди заключенных и граждан Центральной Азии.

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